Мир 29 августа 2023, 20:04 ООН заявила, что мир как никогда близок к ядерной катастрофе Глава сессии Генассамблеи ООН Кереши: мир близок к ядерной катастрофе Pxhere

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Мир оказался как никогда близок к ядерной катастрофе. Такое мнение выразил председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН Чаба Кереши на заседании по случаю Международного дня против ядерных испытаний, сообщил ТАСС.

По словам Кереши, в прошлом году военные расходы в мире достигли рекордных 2,2 триллиона долларов. Запасы ядерного оружия на планете растут, что противоречит Договору о его нераспространении.

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«Мы сейчас находимся ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо в этом столетии. <…> Мы не можем увидеть ужасающую ловушку, которую расставили человечеству, полагаясь на ядерные вооружения», — подчеркнул политик.

Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний — ключевой элемент мировой системы разоружения. Каждый должен помнить, что так называемой ограниченной ядерной войны не существует, заключил Кереши.

Недавно Япония объявила о сбросе воды с атомной электростанции «Фукусима-1» в Тихий океан. В министерстве иностранных дел КНДР назвали эту идею ядерной катастрофой и преступлением против человечества, напомнили «Известия».