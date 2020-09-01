ООН заинтересовалась проблемой водоснабжения Крыма

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская попросила ООН разобраться в ситуации с перекрытием подачи воды в Крым. В итоге Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительные данные о водоснабжении полуострова.

По словам Поклонской, официальный ответ на свою просьбу она получила спустя три месяца. Бумагу подписала директор Управления полевых операций и присутствия верховного комиссара ООН по правам человека Жоржетта Ганьон.

«В письме предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове», — привело РИА «Новости» слова депутата.

Поклонская добавила, что уже подготовила запрос о получении необходимых данных. Его она направит на имя главы Крыма Сергея Аксенова. Депутат отметила, что ее приятно удивила реакция ООН на просьбу. Кроме того, международная организация признала ее представителем жителей Крыма в российском парламенте.

Обращение Поклонской на имя верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет было направлено весной. Депутат призвала осудить перекрывшую воду Крыму украинскую власть и разобраться с ситуацией.

До 2014 года Украина поставляла воду в Крым по Северо-Крымскому каналу. Шлюзы канала закрыли после проведения референдума на полуострове. В 2017 году власти Херсонской области возвели дамбу, полностью перекрыв подачу воды.