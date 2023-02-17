Мир 17 февраля 2023, 18:44 ООН выступила за мир на Украине при решении причин конфликта Помощник генсека ООН Енча: необходим устойчивый мир на Украине, решающий причины конфликта РИА «Новости»

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ООН призывает к достижению мира на Украине при решении коренных причин конфликта, а также при соблюдении устава всемирной организации. Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча. Его слова привел ТАСС.

Во время выступления на заседании Совета безопасности всемирной организации представитель ООН отметил, что «необходим устойчивый и выполнимый мир».

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«Это важно, учитывая сложность нынешнего контекста по Украине, а также касательно его (мира — прим. ред.) выполнения, для будущего европейской архитектуры безопасности и международного порядка», — добавил он.

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Ранее замгенсека ООН Фархан Хак призвал все стороны вооруженного конфликта на Украине способствовать прекращению огня. Также в международной организации считают, что призывы к исключению России из ООН, в том числе из Совета безопасности, не окажут содействия в поиске мира на Украине.

Высокий представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу оценила шансы справиться с конфликтом на Украине путем переговоров. Она указала, что массовый приток оружия на Украину вызывает серьезные опасения из-за угрозы эскалации.