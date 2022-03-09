ООН выступила против санкций в отношении гражданских лиц

Односторонние санкции, которые сейчас активно вводит Запад в отношении РФ, не должны вести к ущербу для гражданских лиц. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая в ходе брифинга на вопрос о возможных затруднениях с экспортом препаратов от коронавируса из России в результате принятых против государства ограничений. Его слова привел ТАСС.

«Я не знаю точно о влиянии односторонних санкций на экспорт вакцин. Но очевидно, и в этом всегда заключалась наша принципиальная позиция, что санкции не должны наносить ущерба гражданским лицам», — сказал Дюжаррик.

Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал включение в санкционный список 160 граждан РФ — 14 бизнесменов и 146 членов Совета Федерации, ратифицировавших соглашение о Дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, Донецкой и Луганской народными республиками. Кроме того, ограничения будут введены в отношении морского судоходства РФ.

При этом в Подмосковье разработают свои меры поддержки для бизнеса в условиях санкционного давления.