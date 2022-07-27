ООН выступила против любых действий, которые подрывают суверенитет Ирака

ООН призвала соблюдать суверенитет и территориальную целостность Ирака. С таким заявлением выступил заместитель официального представителя генсекретаря организации Фархан Хак. Его ответ на вопрос о действиях Турции передал ТАСС.

«Мы подчеркиваем важность уважения суверенитета и территориальной целостности Ирака. Любые меры, которые будут идти вразрез, вызовут нашу обеспокоенность», — отметил дипломат.

Иракские СМИ распространили информацию о том, что 20 июля турецкая артиллерия обстреляла туристический объект в провинции Дахук. В результате погибли девять человек, еще 22 были ранены.

Однако в Турции отрицают причастность к инциденту. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн призвал ООН расследовать гибель людей и наказать виновных.

Ранее группа демонстрантов проникла в здание парламента в Багдаде. Протестующие не поддерживают выдвижение Мухаммада ас-Судани в качестве кандидата на пост премьера Ирака.