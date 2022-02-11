ООН высказалась о словах постпреда Украины о членстве России в Совбезе

Все стороны могут отчетливо увидеть, кто именно входит в состав Совбеза ООН. С таким заявлением выступил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Так он прокомментировал слова постпреда Украины Сергея Кислицы, который ранее усомнился в праве РФ быть членом Совета Безопасности.

Кислица выступил с заявлением, что Россия якобы не может документально подтвердить свое право являться постоянным членом Совбеза. Он выразил мнение, что после развала СССР Россия до сих пор не проходила процесс вступления в Организацию Объединенных наций. По словам Кислицы, некоторые правила обусловлены уставом ООН.

«Всем отчетливо видно, кто заседает в Совете Безопасности. Это факт», — сказал Дюжаррик на брифинге.

В то же время, он отметил, что решение таких вопросов — прерогатива государств-членов ООН. Стефан Дюжаррик добавил, что не собирается вмешиваться в подобные решения, сообщило РИА «Новости».

По сведениям, которые опубликованы на сайте ООН, СССР вступил в организацию 24 октября 1945 года. В организацию поступило письмо, датированное 24 декабря 199 года и отправленное Борисом Ельциным. Он информировал генсека о том, что членство СССР в Совбезе будет продолжаться Россией.