ООН высказала обеспокоенность из-за невыдачи США виз российским дипломатам

Соединенные Штаты перестали выдавать визы дипломатам некоторых стран, в число которых попала Россия. Это обеспокоило генсека ООН Антониу Гуттереша. Вопрос будут решать на самом высоком уровне.

«Генеральный секретарь ООН и юридический совет ООН были очень обеспокоены существующими проблемами вокруг соглашения о штаб-квартире, особенно в вопросе о визах, и обсудили с принимающей стороной и затронутыми странами-членами на высоком уровне возможные и своевременные решения»», — привело ТАСС слова официального представителя Гуттереша Стефана Дюжаррика.

Он добавил, что специалисты ООН продолжат работу и взаимодействие с Соединенными Штатами и представителями государств, против которых американские власти ввели такие ограничения.

Ранее российский представитель Сергей Леонидченко на заседании комитета Генассамблеи ООН по взаимодействию со страной пребывания рассказал о проблемах получения американских виз дипломатами, которые должны работать в странах организации. Он призвал Гуттереша запустить механизм арбитража, чтобы разобраться с проблемой.