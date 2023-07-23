Мир 23 июля 2023, 00:38 ООН выразила соболезнования семье погибшего военкора Журавлева Офис генсека ООН выразил сожаления в связи с гибелью военкора Журавлева Нежурка/Telegram

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Гибель военкора Ростислава Журавлева вызвала сожаление. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы сожалеем в связи с гибелью еще одного журналиста. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и коллегам», — сказал он.

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Минобороны России сообщало, что ВСУ провели атаку кассетными снарядами в Запорожской области. В результате погиб Ростислав Журавлев, еще трое российских корреспондентов получили ранения разной степени тяжести.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над российским военкором Ростиславом Журавлевым должны быть наказаны. Член ВГА региона Владимир Рогов отметил, что коллеги уважали Журавлева и он всегда находился на «самом острие происходящих событий».

По словам главы комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктора Бондарева, погибший в результате обстрела ВСУ Журавлев ехал на гражданском автомобиле, ВСУ атаковали его намеренно.