Мир 03 апреля 2023, 22:15 ООН выразила обеспокоенность в связи с терактом в кафе в Петербурге В офисе генсека ООН заявили, что обеспокоены терактом в кафе в Санкт-Петербурге РИА «Новости»

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Организация Объединенных Наций обеспокоена взрывом в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали 33 человека и погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Его слова привел ТАСС.

«Мы с озабоченностью узнали о взрыве в Санкт-Петербурге, в результате которого были ранены многие люди и убит военный корреспондент», — сказал представитель генерального секретаря.

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Дюжаррик отказался от комментариев о решении квалифицировать взрыв как теракт и добавил, что организация ждет результатов расследования.

Вечером 2 апреля произошел взрыв в уличном баре на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Там проходила встреча с блогером Владленом Татарским, настоящее имя которого Максим Фомин. Военкор погиб, 33 человека получили ранения, многие из них до сих пор находятся на лечении в городских больницах.

Подозреваемую в причастности к убийству Дарью Трепову задержали. Она рассказала, что принесла на встречу статуэтку со взрывчаткой, но не сказала, кто ей ее дал.