Мир 23 января 2024, 04:43 ООН впервые открыла счет в российском банке для проведения расчетов в рублях Совкомбанк: ООН открыла счет в Совкомбанке для первых расчетов в рублях РИА «Новости»

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ООН открыла счет в одном из российских банков и впервые осуществила денежную операцию в рублях. Об этом стало известно из обращения Совкомбанка, опубликованного в Telegram-канале.

В банке отметили, что организация обратилась в американское казначейство за лицензией, позволяющей оплачивать в долларах взносы в международные некоммерческие организации.

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«До получения лицензии ООН по просьбе Совкомбанка открыла счет в одном из российских банков и впервые начала проводить расчеты в рублях», — написано в посте.

Ранее США продлили до 31 января 2024 года разрешение, позволяющее американским гражданам платить налоги в России, импортные пошлины и сборы. Также американцам в этот период можно приобретать лицензии, сертификаты и регистрации, но при условии, что «операции совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности».