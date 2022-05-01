ООН: в украинских портах застряло 4,5 миллиона тонн зерна

В украинских портах и на судах находятся почти 4,5 миллиона тонн зерна, но вывести их из страны сейчас не могут. Об этом сообщил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Германии Мартин Фрик.

«На данный момент почти 4,5 миллиона тонн зерна застряло в украинских портах и на судах, и его невозможно использовать», — заявил Фрик в комментарии агентству dpa. Его слова привело РИА «Новости».

Фрик также заметил, что «мир остро нуждается» в продовольствии с Украины, при этом он отметил существование «двойного вызова». Во-первых, требуется обеспечить продовольствием самих украинцев, а во-вторых, также надо обеспечить поставки из страны, чтобы «смягчить глобальный продовольственный кризис».

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее сообщил о том, что Украина ежедневно поставляет Румынии зерно, кукурузу, масляные культуры и сельско-хозяйственных животных в обмен на оружие. Причем это происходит вопреки нехватки продукции для собственного населения.