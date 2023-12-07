Мир 07 декабря 2023, 18:32 ООН указали на нарушение Украиной прав ребенка Парламент России сообщил в ООН о нарушении Украиной прав ребенка РИА «Новости»

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Федеральное собрание России направило проект обращения к Организации Объединенных Наций о нарушении Украиной статьи Конвенции организации о правах ребенка. Текст документа опубликовали в Telegram-канале МИД РФ.

Обращение разработали на фоне подготовки промежуточного доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений против детей на Украине.

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«Главной причиной появления жертв среди несовершеннолетних стали использование кассетных и фосфорных боеприпасов, дистанционное минирование населенных пунктов и использование оборудования для минирования с летательных аппаратов», — указали в заявлении.

В нем отметили, что проживающих на Украине детей притесняют по языковому признаку. Кроме того, власти Киева в сотрудничестве с западными НПО покрывают похищение и вывоз несовершеннолетних за границу. В документе указали на наличие многочисленных фактов эксплуатации детей в порноиндустрии, которая процветает на Украине.

Европейские ювенальные службы стали чаще отбирать детей у украинских беженцев. За последние восемь месяцев российские дипломаты получили десятки таки обращений от граждан Украины.