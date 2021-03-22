ООН указали на дверь. Почему эксперты международной группы по Ливии вынуждены «домысливать факты»?

Сегодня, 22 марта, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей обратился с письмом в ООН. Причиной стал опубликованный доклад по Ливии, учрежденной резолюцией 1973 (2011) от 18 февраля 2021 года, на имя Председателя Совета Безопасности ООН, который, по мнению известного социолога, основан на недостоверных фактах.

«Очевидно, что экспертам ООН не показали почти ничего из реально происходящего в стране. Только этим можно объяснить тот факт, что большая часть доклада экспертов строится на следующих фразах: «Эксперты консультировались с конфиденциальными источниками, которые подтвердили, что интервью заслуживает доверия…», «Есть достойные доверия открытые отчеты…», «Конфиденциальные источники группы экспертов».

Максим Шугалей особо подчеркнул, что строить доклад для Совета Безопасности ООН, используя такие сомнительные источники информации, просто недопустимо. Ведь на его основе будут выноситься резолюции, влияющие на судьбы миллионов ливийцев. При этом известный социолог отметил, что в своем докладе эксперты в особую главу выделили отчет о действиях, которые угрожают миру, стабильности и безопасности Ливии. Он считает, что это правильный посыл, однако, экспертам ООН явно не хватило осведомленности и в этом вопросе.

«Важно только и экспертам, и всем другим ответственным лицам разобраться — кто же реально угрожает, и кто пытается спасти многострадальную Ливию. Находясь там, у меня было много времени разобраться, кто с кем воюет. Поверьте, ливийцы не меньше чем Совет Безопасности ООН хотят мира в своей стране. И что самое важное — просят им просто не мешать этот мир построить».

Столь пристальное внимание известного социолога к докладу ООН закономерно. Максим Шугалей не только специализируется на исследованиях в Африканском регионе, он лично и неоднократно был в Ливии, и увидел неприглядные стороны из жизни страны.

«Доклад охватывает период с 25 октября 2019 года по 24 января 2021 года. По независящим от меня причинам, почти весь этот период я реально находился в этой стране — среди заключенных в тюрьме Митига. Моя страна освободила меня 10 декабря 2020 года после плена длинной в 1,8 года. Арестовали меня как раз за то, что проводил в Ливии социологические исследования, пытался понять, как обстоят дела в разорванной кланами и войной стране накануне саммита Россия-Африка, который проходил в России в октябре 2019 года».

Сегодня Ливия — заложница чужих интересов, считает Максим Шугалей. Страну раздирают конфликты, которые во многом провоцируют западные игроки, лоббирующие там свои интересы. Их влияние усилилось в 2019 году, когда стало ясно — ливийцы хотят сами, без посторонней американской помощи, обустраивать свою жизнь, выбирать президента и правительство, пользоваться природными богатствами своей страны.

Став, по сути, политическим заключенным, Максим Шугалей своим примером обнажил еще одну проблему.

«В Ливии нет правосудия, и никто из заключенных не знает, сколько кому из них осталось жить, смогут ли когда-то выйти на свободу и, собственно, самое важное — за что были арестованы. На все эти обстоятельства международное сообщество давно закрыло глаза. В докладе есть один абзац про то, что: «35. Продолжают иметь место произвольные задержания и жестокое обращение с заключенными… которые содержались в тюрьме Митига. Они сообщали о произвольных задержаниях, пытках…. Было установлено, что главную ответственность за это несет Халид Аль-Хишри. Группа просила об организации встречи, но безуспешно».

Особое внимание социолога привлекла часть доклада ООН, посвященная России и ее вероятному влиянию на Ливию. Но и здесь компетенции международных экспертов хватило лишь на то, чтобы воспользоваться данными трех интернет-проектов («Медуза», «Проект», «Досье»), которые известны тем, что давно и целенаправленно искажают информацию по России.

«Я даже не могу назвать их оппозиционными СМИ. Поверьте, в моей стране оппозиции разрешено гораздо больше, чем в других странах, пропагандировать свою точку зрения на власть и общество. Эксперты по какой-то причине ссылаются на интернет-издания, которые на русском языке, отрабатывая американские гранты (и это абсолютно доказанный факт), пытаются во всем мире очернить мою страну. Вы считаете им можно верить?»

И такими данными пестрит весь доклад. И вся конструкция многостраничного отчета, построенная на основании недостоверных сведений, мгновенно рушится.