ООН удовлетворила просьбу Турции изменить официальное название республики

Организация Объединенных Наций изменила название Турецкой Республики в официальных документах с Republic of Turkey на Republic of Türkiye. Об этом сообщил РИА «Новости» официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, изменение в наименовании вступили в силу сразу же после обращения властей Турции. Короткий вариант названия республики будет выглядеть как Türkiye, место Турции в алфавитном порядке останется неизменным, отметил Дюжаррик.

Изменение в написании названия Турции принято в рамках мер, предпринятых для «повышения престижа страны на международной арене», заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

Решение об ином написании Бангкока ранее приняли власти Таиланда, на латинице теперь пишут не Bangkok, а Krung Thep Maha Nakhon. Китай сменил Пекин на Beijing, а Мьянма переименовала Rangoon на Yangon. Власти приняли такие решения, чтобы привести наименования в соответствие с оригинальным звучанием.