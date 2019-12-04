ООН требует от Украины расследовать мародерство силовиков в Донбассе

«В случае военной необходимости, международное право позволяет военным использовать гражданские здания. В то же время международное право четко обязывает государство обеспечить гражданских альтернативным жильем или возместить им [ущерб]», — заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

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Она отметила, что командование украинских вооруженных сил в Донбассе должно выплатить компенсацию домовладельцам, у которых силовики конфисковали жилье. Богнер призвала в дальнейшем заключать с гражданскими лицами договор аренды, если военные пожелают использовать чужое имущество, а также оплачивать счета за коммунальные услуги.

В пресс-релизе представительство ООН на Украине напомнило о жителях одного из домов Авдеевки — населенного пункта, расположенного возле линии соприкосновения и контролируемого украинскими силовиками.

На протяжении трех лет (с 2014 по 2017 годы) здесь происходили ожесточенные бои. Квартиры дома были разрушены минометными снарядами. Финансовую поддержку, компенсацию или альтернативное жилье люди так и не получили и вынуждены жить в руинах. Их обращение в прокуратуру по поводу ограблений и умышленного уничтожения имущества результата не дано: расследование начали, но не завершили.

В ООН отметили, что это далеко не единственный пример. Мониторинговой комиссией было зафиксировано большое число фактов, когда живущие вдоль линии соприкосновения теряли свои жилища. В ряде случаев, когда военные покидали то или иное здание, жильцы, вернувшись домой, обнаруживали огромные счета за услуги ЖКХ.