Эксклюзив 12 января 2023, 23:32 ООН стала марионеткой США Политолог Ярошенко: ООН потворствует США и усугубляет мировые проблемы РИА «Новости»

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Тринадцатого января в Совбезе ООН пройдет заседание, посвященное ситуации на Украине. Представители обсудят обеспечение мира и безопасности в стране. Но сама организация давно изжила себя как инструмент международного права. ООН подчиняется США не следует интересам мирового большинства. Таким мнением с «360» поделился руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко.

Далее — прямая речь.

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Инструмент внешней политики США

Надо отметить, что ООН уже давным-давно перестала выражать интересы мирового большинства. Это неработающая и ангажированная организация. Большая часть структур, зданий ООН находится в Америке и в Западной Европе. И понятно, что основное кадровое наполнение также из граждан американских и из граждан стран Западной Европы. Более того, основным спонсором и основные взносы в ООН как в международную организацию, а она живет за счет взносов членов, осуществляют американцы. И понятно: тот, кто оплачивает этот вертеп, на те интересы ООН и работает. Поэтому сегодня организация стала инструментом внешней политики США. Американцы как хотят вертят международным правом, и ООН ничего с этим не делает. Мы видели это в Югославии. И другие примеры видели.

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Более того, ООН даже там, где, казалось бы, нет американских интересов, и с теми [другими] проблемами они не справились. Пытались справиться с коронавирусом - ситуацию только усугубили и вообще не позволили выстроить международное сотрудничество между странами. Российская вакцина, одна из самых эффективных и популярных, до сих пор ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения — прим. «360»), дочерней структурой ООН, не одобрена. Поэтому структура эта неработающая, забюрократизированная, абсолютно продажная.

Потворство мелким интересам американской элиты

Голосование, которое происходит на Генассамблее ООН... Надо понимать, что это не выражение мнения целых стран, а на самом деле подкупленные американцами представители так голосуют, как им говорят. Поэтому взамен этой организации сегодня [нужно создать новые] для установления мирового порядка, преодоления мирового хаоса, для того, чтобы международное право снова стало не просто звуком, а действительно инструментом решающим и предотвращающим проблемы большие, глобальные.

Перед человечеством глобальнейшие проблемы стоят. Это экология, это климат, это бедность, это неравенство. А вместо этого у нас сегодня международная организация, которая должна решать эти проблемы, покровительствует интересам мелким, мелкобуржуазным интересам американской элиты. Поэтому сегодня на смену ООН должна прийти новая система осуществления международной кооперации. Алексей Ярошенко Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит»

Усугубляет мировые проблемы

Я думаю, что ООН надо расформировывать. В том виде, в котором она есть, она абсолютно нежизнеспособна, неэффективна. Более того, она только усугубляет мировые проблемы. С ней надо поступать так, как когда-то поступили с Лигой Наций. Просто расформировать. Можно сделать некоторую систему региональных международных организаций. Евразийская международная организация, там, американская, африканская. Более того, такие организации уже есть. В Евразии это ЕАЭС, ШОС. Страны, которые в эти организации входят, вполне находят между собой общий язык.

Надо расширять полномочия этих организаций, наделять их возможностью защищать международное право. Потому что у нас международное право пока защищает только одна организация ООН — и она не защищает, она делает только хуже, только его разрушает. Поэтому международные региональные организации надо наделить правом защищать международное право. ООН ликвидировать.