Мир 26 января 2024, 16:08 ООН сравнила казнь азотом в США c пытками Верховный комиссар ООН Тюрк: казнь азотом в США можно приравнять к пыткам Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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Казнь заключенного азотом в Соединенных Штатах можно приравнять к пыткам. Об этом сообщил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, чьи слова привел сайт Barron`s.

Подобная мера несовместима с правом на жизнь, подчеркнул представитель организации. Он выразил сожаление по поводу казни Кеннета Юджина Смита в Алабаме.

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«Этот новый и непроверенный метод удушения газообразным азотом может быть приравнен к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению», — подчеркнул Тюрк.

Он призвал все государства ввести мораторий на казнь и способствовать ее дальнейшей отмене.

Казнь при помощи чистого азота применили в США впервые. Мужчину приговорили за заказное убийство женщины в 1988 году. В результате проведенной процедуры Кеннета Смита объявили мертвым, сообщил губернатор Алабамы Кей Айви.

Ранее к смертной казни приговорили жителя Японии. Синдзи Аоба признали виновным в поджоге анимационной студии Kyoto Animation Co.