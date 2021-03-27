ООН сообщила о «самом кровавом» дне в Мьянме

Представители ООН шокированы гибелью людей в Мьянме, это «самый кровавый» день с начала переворота. Об этом сообщили на сайте миссии организации в стране.

«Миссия ООН в Мьянме потрясена бессмысленной гибелью людей сегодня, когда сообщается о десятках застреленных военными по всей стране в самый кровавый день с момента переворота», — говорится в сообщении.

Насилие недопустимо, необходимо немедленно прекратить его, заявили в ООН. В организации также призвали привлечь виновных к ответственности.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека написало в Twitter, что получает сообщения о множестве убитых, в том числе детях, сотнях раненых в 40 местах и массовых арестах.

«Это насилие усугубляет незаконность переворота и вину его лидеров», — отмечает УВКПЧ.

До этого Совет безопасности ООН тоже осудил насилие военного режима Мьянмы против участников акций протеста.

День Вооруженных сил празднуется в Мьянме 27 марта.

Военные Мьянмы совершили государственный переворот 1 февраля, напомнила «Газета.ru». Они обвинили руководство страны в масштабных фальсификациях на прошедших в ноябре выборах. В Мьянме объявлен режим ЧП на год.