ООН сообщила о рекордной нехватке средств для гуманитарной помощи

Организация Объединенных Наций столкнулась с рекордным недостатком финансирования для гуманитарной помощи странам мира из-за фокуса стран-доноров на ситуации на Украине. Об этом сообщили в газете New York Times.

Также во многих государствах стремительно растут потребности.

«Это самый большой дефицит финансирования, который мы когда-либо наблюдали, по большей части из-за того, что число уязвимых людей, которым нужна поддержка, быстро увеличивается», — заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

При этом организации по гуманитарной помощи и делам беженцев отметили также, что страны, предоставляющие финансирование, больше озабоченны Украиной, чем Ближним Востоком или Африкой. И это все происходит на фоне продовольственного кризиса, пандемии коронавируса, кризиса в Афганистане и множества конфликтов в других странах мира.

Ранее сообщалось, что Запад и Украина могут попробовать отозвать полномочия у российских представителей в ООН. Однако для этого потребуется поддержка как минимум большинства в генассамблее.