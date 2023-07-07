Мир 07 июля 2023, 19:55 ООН сообщила о повреждении аммиакопровода Тольятти — Одесса в трех местах Замгенсека ООН Гриффитс: аммиакопровод Тольятти — Одесса поврежден в трех местах РИА «Новости»

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Аммиакопровод Тольятти — Одесса получил повреждения в трех местах. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс. Его процитировал ТАСС.

По его словам, всемирная организация предложила направить туда экспертов для оценки ущерба. Однако ООН пока не получила согласия сторон. Гриффитс уточнил, что быстрое восстановление работы трубопровода невозможно.

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«Есть очень много препятствий, чтобы немедленно реализовать подобную перспективу. <...> Вопрос с трубопроводом сложный», — добавил он.

Минобороны России сообщило, что подрыв аммиакопровода в Харьковской области совершили украинские диверсанты вечером 5 июня. В результате атаки пострадали люди. Как уточнили в российском Министерстве иностранных дел, власти страны приложат все усилия для того, чтобы выяснить обстоятельства подрыва магистрали.

В конце июня глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что утечка аммиака продолжается.