Мир 10 ноября 2022, 23:23 ООН согласилась помочь Херсону при гарантиях безопасности Сотрудники ООН окажут помощь Херсону после получения гарантий безопасности РИА «Новости»

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ООН пристально отслеживает ситуацию вокруг Херсона. Сотрудники организации готовы помочь жителям региона после получения гарантий безопасности, сообщила представитель офиса генерального секретаря всемирной организации Стефани Трембле, написал ТАСС.

«Мы ведем мониторинг развития ситуации, и наши гуманитарные коллеги готовы начать оказывать гуманитарную помощь при гарантиях безопасности», — заявила она.

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При этом Трембле заверила, что ООН не владеет информацией по поводу отвода российских войск из Херсона.

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Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг озвучил позицию НАТО, отметив, что Россия якобы находится под сильным давлением из-за ситуации вокруг Херсона, писало ИА Nation News.

Командующий объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин несколько дней назад предложил организовать оборону по рубежу Днепра. По словам генерала, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных жителей. При этом Суровикин добавил, что российские войска успешно противостоят попыткам наступления ВСУ в Херсонской области.