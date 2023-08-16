Мир 16 августа 2023, 22:14 ООН, СЕ и ОБСЕ призвали защитить россиян от выдворения из Латвии ТАСС: СПЧ призвал ООН защитить русскоязычных жителей Латвии от выселения РИА «Новости»

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Совет по правам человека при президенте России призвал ООН, Совет Европы и ОБСЕ защитить русскоязычных жителей Латвии от принудительного выселения. Обращение правозащитников привел ТАСС.

Члены СПЧ сообщили международным правозащитным организациям о грубом нарушении прав россиян, проживающих в Латвии и имеющих постоянный вид на жительство в этой стране. С 1 сентября шести тысячам таких граждан грозит выдворение из прибалтийской страны, если они не сдали обязательный экзамен по латышскому языку.

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В сентябре 2022 года Сейм Латвии принял поправки в закон о миграции. Согласно новым правилам, граждане России, имеющие постоянный вид на жительство, должны до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В противном случае, их документы аннулируют.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложил обучать детей мигрантов русскому языку еще до школы. По мнению правозащитника, в общеобразовательные учебные заведения нельзя принимать детей без достаточного знания языка.