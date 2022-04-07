ООН решила подключиться к продовольственной помощи жителям Мариуполя

Всемирная продовольственная программа ООН поможет жителям Мариуполя. Груз объемом около 300 тонн будет отправлен в пятницу, 8 апреля, заявил РИА «Новости» директор программы на Украине Самир Ванмали.

Организация участвовала в трех гуманитарных конвоях — в Сумы, Харьков и Северодонецк. Теперь было принято решение помочь жителям Мариуполя.

Предполагается, что таким образом Всемирная продовольственная программа ООН поддержит более трех миллионов человек на Украине и 300 тысяч беженцев в других странах.

Тем временем боевые действия в Мариуполе продолжаются. По информации Народной милиции ДНР, они переместились из центра города к порту и «Азовстали», под обстрелами ВСУ страдают женщины и дети. За сутки из города были эвакуированы свыше 500 человек.