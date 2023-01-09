Мир 09 января 2023, 21:56 ООН рассказала о попытках убрать препятствия для экспорта российских удобрений Представитель ООН Дюжаррик: ООН работает над снятием барьеров для экспорта удобрений из РФ РИА «Новости»

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ООН продолжает работу над снятием препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из РФ. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

«Глава ЮНКТАД Ребекка Гринспан и генсек ООН Антониу Гутерриш сосредоточены на попытках убрать препятствия на пути экспорта российского продовольствия и удобрений, которые не находятся под санкциями. Мы постоянно стараемся добиться прогресса», — сказал Дюжаррик.

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Зерновую сделку заключили летом прошлого года представители ООН и трех стран — России, Украины и Турции. Она предполагала отправку украинского зерна по Черному морю по безопасному коридору. Условием этой договоренности было снятие ограничений для российского экспорта, однако оно так и не было выполнено.

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В конце прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в этом вопросе удалось серьезно продвинуться, однако полностью проблема еще не решена.