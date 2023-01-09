09 января 2023, 21:56
ООН рассказала о попытках убрать препятствия для экспорта российских удобрений
Представитель ООН Дюжаррик: ООН работает над снятием барьеров для экспорта удобрений из РФ
ООН продолжает работу над снятием препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из РФ. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
«Глава ЮНКТАД Ребекка Гринспан и генсек ООН Антониу Гутерриш сосредоточены на попытках убрать препятствия на пути экспорта российского продовольствия и удобрений, которые не находятся под санкциями. Мы постоянно стараемся добиться прогресса», — сказал Дюжаррик.
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Зерновую сделку заключили летом прошлого года представители ООН и трех стран — России, Украины и Турции. Она предполагала отправку украинского зерна по Черному морю по безопасному коридору. Условием этой договоренности было снятие ограничений для российского экспорта, однако оно так и не было выполнено.
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В конце прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в этом вопросе удалось серьезно продвинуться, однако полностью проблема еще не решена.
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