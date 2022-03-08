ООН рассказала о числе беженцев с Украины

Украину с конца февраля покинули два миллиона человек. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что это пугающее число людей, написала «Газета.ru».

Гранди рассказал, что уже сегодня-завтра количество украинских беженцев, перебравшихся в соседние страны, достигнет «пугающих» двух миллионов человек. Позже он написал в Twitter, что отток переселенцев с Украины достиг этой отметки, передал RT.

Комиссар также сообщал, что ООН наблюдает на Украине большое количество «испуганных» мирных жителей, которые пытаются покинуть опасные зоны.

По данным ООН, больше всего украинцев перебралось через границу в Польшу, остальные бежали в Молдавию, Венгрию и Словакию, некоторые — в Россию.

Всего из Донбасса и с Украины в РФ прибыли уже почти 200 тысяч человек, из них около 50 тысяч детей, сообщило со ссылкой на источник в силовых структурах РИА ФАН. Большинство беженцев (более 173 тысяч) приехали в Россию из Донецкой и Луганской народных республик. Пункты временного размещения для людей из Донбасса открыли в 25 российских регионах.

В Евросоюзе ранее заявили, что ожидают около пяти миллионов беженцев с Украины.