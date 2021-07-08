ООН раскрыла подробности о подозреваемых в убийстве президента Гаити. Четверо уже мертвы

Полиция ликвидировала четырех человек, подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Еще шестерых задержали. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила специальный представитель генерального секретаря ООН по Гаити Хелен Ла Лайм.

Она подчеркнула, что есть еще одна группа подозреваемых, которые укрылись в нескольких зданиях. В данный момент их окружили силовики.

«Четыре члена группы, которые напали на резиденцию президента, были ликвидированы полицией, шесть находятся под стражей. Мне также известно, что есть группа возможных преступников, которая укрылась в двух зданиях, они окружены полицией», — заявила она.

Группа неизвестных в ночь на среду, 7 июля, проникла в резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. Злоумышленники расправились с главой страны и скрылись. О задержании подозреваемых в нападении на президента сообщил государственный секретарь республики Франц Экзантюс.

Никаких подробностей он не привел. Эту информацию подтвердил американский посол Бокчит Эдмонд. Он уточнил, что подозреваемых допрашивают полицейские. Он не исключил, что к ликвидации президента причастны наемники из других стран. После убийства Моиза в стране на 15 дней ввели военное положение.