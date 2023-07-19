Мир 19 июля 2023, 07:35 ООН раскрыла глаза на Украину. Сенатор — о докладе организации по погибшим детям Сенатор Никонорова: ООН больше не может скрывать данные о гибели детей под обстрелами ВСУ Unsplash

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выпустило отчет о гибели детей под обстрелами Вооруженных сил Украины. Сенатор от ДНР Наталья Никонорова заявила РИА «Новости», что организация ушла от ангажированности и перестала замалчивать преступления киевского режима.

«В сознании Запада уже проклевываются первые ростки. <…> Ранее мы наблюдали полную ангажированность со стороны этих правозащитных институтов. <…> Но они уже не могут скрывать правду, ее просто невозможно скрыть», — сказала она.

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Наталья Никонорова привела в качестве примера, во-первых, отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о гибели детей под украинскими обстрелами, во-вторых, признание 212 случаев ударов ВСУ по больницам и школам. По ее словам, жертв действий киевского режима намного больше, но тот факт, что международная организация начала обращать на них внимание, стал хорошим знаком. Парламентская комиссия по расследованию преступлений Украины продолжит собирать улики, чтобы в будущем их проанализировать.

Украинская армия ежедневно обстреливала приграничные регионы России, в том числе социальные и коммунальные объекты. В поселке городского типа Белая Березка Брянской области после атаки 14 июля погибли два пожилых человека, в Валуйском городском округе Белгородской области повредили линию электропередач.