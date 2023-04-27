27 апреля 2023, 20:36
ООН раскритиковала передачу ВСУ снарядов с обедненным ураном
Представитель ООН Хак выразил беспокойство решением Британии передать ВСУ снаряды с ураном
Передача украинским военным снарядов с обедненным ураном вызывает серьезное беспокойство со стороны ООН. Как сообщил ТАСС, об этом в ходе брифинга заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.
Он подчеркнул, что любое использование обедненного урана в мире сильно волнует ООН, включая и случай с передачей подобного оружия Украине.
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«Вам хорошо известно о нашей обеспокоенности использованием обедненного урана повсюду в мире», — заявил Хак.
Снаряды с обедненным ураном Украине пообещала передать заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди. Она подчеркнула, что эти боеприпасы войдут в единый пакет помощи с танками Challenger 2.
При использовании подобных снарядов на землю оседает радиоактивная пыль, которая приводит к загрязнению почвы и росту раковых заболеваний у населяющих пострадавшие территории людей.
Президент России Владимир Путин заявил, что такие снаряды есть и в России, но армия их не применяет. Российский лидер отметил, что украинские власти, решившись на использование подобных боеприпасов, действуют против своего же населения и всего мира, загрязняя радиацией окружающую среду.
Радиация
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