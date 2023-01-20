Мир 20 января 2023, 01:12 ООН проведет неформальное заседание по теме войны Киева против народа Донбасса ООН 20 января проведет неформальное заседание по теме войны Киева против народа Донбасса Pxhere

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Неформальное заседание Совбеза ООН по теме войны, которую Киев с 2014 года ведет против жителей Донбасса, пройдет в пятницу, 20 января. Оно состоится по инициативе России. Мероприятие начнется в 10:00 (18:00 по московскому времени), сообщило РИА «Новости».

Темой встречи заявлена «Систематическая война Украины против жителей Донбасса: в 2014 году и далее».

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В заседании будут участвовать эксперт по международному праву из Франции Арно Девеле, испанский журналист Энрике Рефойо, а также общественный активист из Донецка Майя Пирогова, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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Также на встрече выступит российский постпред при ООН Василий Небензя. Постпредство России намерено изложить в ходе заседания то, как мирное население Донбасса с 2014 года выживало под обстрелами, к чему стремились люди и как шли к этому.

Целью заседания является предоставление участникам всестороннего анализа предыстории, а также первопричин, хода и нынешнего состояния систематической войны Киева против жителей Донбасса.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица выругался в адрес пятничной встрече Совбеза. По его мнению, Россия хочет сделать так, чтобы большему числу стран надоело обсуждать Украину в СБ.