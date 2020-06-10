    10 июня 2020, 11:04

    ООН прогнозирует массовый голод после пандемии

    Анастасия Кременчугская

    Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ООН, заявил, что миру грозит чрезвычайная ситуация с дефицитом еды из-за пандемии коронавируса. Это бедствие скажется на сотнях миллионов детей и взрослых и будет иметь долгосрочные последствия. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

    На данный момент более 800 миллионам людей по всему миру не хватает еды. В связи с этим ООН просит страны повысить социальную помощь. Самая главная задача — спасти людей от голода, обеспечить наличие и доступность продуктов питания.

    Организация в конце апреля начала говорить о голоде «библейских масштабов».