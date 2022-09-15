ООН продолжила переговоры о налаживании экспорта аммиачной селитры из России через Украину | 360°

Мир 15 сентября 2022, 20:45 Поделиться Telegram

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Viber ООН продолжила переговоры о налаживании экспорта аммиачной селитры из России через Украину Генсек ООН Гутерриш: ООН ведет переговоры об экспорте аммиачной селитры из России РИА «Новости»

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Многие страны остро нуждаются в российских удобрениях. Из-за их нехватки люди не могут полноценно задействовать все участки для производства сельхозпродукции, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, сейчас прикладываются усилия, чтобы наладить экспорт аммиачной селитры из России через Украину.

Гутерриш уточнил, что переговоры об этом ведет ООН, прикладывая усилия, чтобы сохранить и достигнутые успехи. Ключевую роль на этом этапе играет сотрудничество с Турцией, написал ТАСС.

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«В условиях, когда рынок удобрений сокращается, мы очень нуждаемся в российской продукции. Во многих уголках мира из-за нехватки удобрений люди вынуждены обрабатывать лишь часть своих участков», — пояснил Гутерриш.

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По его словам, экспортировать российскую аммиачную селитру можно было по трубопроводу, проходящему через Украину. Он также отметил, что накануне беседовал с президентом России, а лидер Турции встретится с Владимиром Путиным в Самарканде на саммите ШОС.

«Я считаю, что наши послания будут очень похожими на встречах и с Украиной, и с Россией, потому что и Турция, и ООН работают на благо мира», — добавил он.

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