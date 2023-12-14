Мир 14 декабря 2023, 14:00 ООН призвали решить вопрос создания палестинского государства Путин заявил, что надо решить вопрос создания палестинского государства Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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ООН нужно проработать фундаментальные основы для урегулирования конфликта между Израилем и сектором Газа, а также решить вопрос создания палестинского государства. Об этом на прямой линии в Гостином Дворе заявил президент Владимир Путин.

«Россия, как и Турция, исходит из необходимости имплементированных решений со стороны ООН по созданию палестинского государства», — сказал он.

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Путин отметил, что столицу новой страны необходимо основать в Восточном Иерусалиме.

«Это очень важно. Для израильско-палестинского урегулирования необходимо создать фундаментальные основы», — добавил президент.

Ранее Путин отметил, что текущая ситуация на территории палестинского анклава является катастрофической. По его словам, в зоне проведения специальной операции ничего подобного нет и близко.

Также он указывал на лидирующую роль турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании израильско-палестинского конфликта.