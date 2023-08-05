05 августа 2023, 10:07
ООН призвала осудить США за покупку оружия для Тайваня
Спикер Госдумы Володин: ООН должна осудить покупку США оружия для Тайваня
ООН должна осудить США за закупку летального оружия для Тайваня, поскольку это провоцирует конфликт острова с Китаем. Об этом в Telegram-канале написал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
По его словам, американский президент Джо Байден решением закупить Тайваню оружие из выделенных Украины средств совершил очередную ошибку.
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«ООН нужно не молчать, а осудить провокацию со стороны Байдена. Если организация не в состоянии обеспечить глобальную безопасность и предотвратить конфликт, то смысла в ней ровно столько, сколько в уже ликвидированной Лиге наций», — сообщил спикер нижней палаты парламента.
Володин отметил, что Украина не оправдала ожидания Белого дома, который начал искать спасение в новом конфликте.
«Американской экономике не помогают ни заказы для ВПК, ни переток европейского капитала. Дефицит госбюджета, нестабильность финансового сектора и инфляция только растут, почти в три раза за год», — добавил он.
СМИ сообщали, что власти США рассмотрят возможность поставок на Тайвань оружия из бюджета, выделенного на Украину.
Ранее международное агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг эмитента США с ААА до АА+.
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