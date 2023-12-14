Мир 14 декабря 2023, 13:40 ООН призвали не превращать в говорильню Путин заявил о важности сохранения механизма права вето в ООН РИА «Новости»

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Механизм вето в Совете безопасности ООН необходимо сохранить, иначе организация рискует превратиться в обычную говорильню. Об этом на прямой линии в Гостином Дворе заявил президент России Владимир Путин.

«В самом механизме вето есть огромное значение. Право вето есть, поэтому действия, которые определенное государство считает для себя враждебными, не происходят. Это очень важно, поэтому такой механизм в ООН нужно сохранить, иначе она превратится в говорильню», — сказал он.

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Путин также счел полной ерундой предложения России выйти из состава ООН и ЮНЕСКО. Глава государства отмечал, что страна является одним из основателей этих организаций, при этом призвал подстраивать их работу под перемены в мире.

Президент отмечал, что важной чертой характера россиян стала ответственность за мировое наследие и сохранение традиционных ценностей.

Ранее российский лидер подчеркнул, что страна не портила отношения с Европой, ситуация выглядит ровным счетом наоборот.