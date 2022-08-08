ООН призвала защищать мирное население на Украине

ООН призывает к защите мирного населения на Украине. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. Так он прокомментировал доклад Amnesty International, в котором НПО обвинила украинские войска в нарушениях международных правовых норм и военного права.

Публикация доклада состоялась 4 августа. В документе указывается, что украинские военнослужащие размещают вооружения в школах и больницах, тем самым подвергая риску мирное население.

На протяжении всего конфликта, как отметил Дюжаррик в беседе с РИА «Новости», послание генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша было четким.

«Мы всегда призывали и будем призывать к защите гражданских лиц», — привело агентство слова своего собеседника.

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что ВСУ размещали военную технику в городах Донбасса и некоторых украинских областей. Тем самым армия Украины создала угрозу для населения. Российское посольство в США отметило, что доклад правозащитников поможет американцам сделать правильные выводы. Политологи и правозащитники уверены, что данные о преступлениях украинских военных станут предметом расследований.

А вот украинский президент Владимир Зеленский осудил правозащитную организацию из-за доклада. Он посчитал, что своими действиями Amnesty International пытается «амнистировать» Россию. Реакция президента Украины на опубликованный доклад возмутила читателей французской газеты Le Figaro.