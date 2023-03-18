Мир 18 марта 2023, 19:03 ООН призвала все стороны удвоить усилия по экспорту продовольствия и удобрений из России ООН: стороны должны удвоить усилия по экспорту российского продовольствия и удобрений РИА «Новости»

Читать 360tv в

Стороны должны удвоить усилия, чтобы добиться выполнения соглашения о поставках продовольствия и удобрений из России. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефана Дюжаррика, передал ТАСС.

«Черноморская зерновая инициатива <…> является жизненно важной для мировой продовольственной безопасности, особенно для развивающихся стран», — подчеркнул Дюжаррик.

Реклама

Он отметил, что ООН поддерживает соглашения и призывает стороны в два раза увеличить усилия по их выполнению.

Реклама

В субботу стало известно, что зерновую сделку продлили на 120 дней. Хотя официально ни один из ее участников этот срок пока что не подтвердил.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил ООН за усилия, которые международная организация приложила для того, чтобы договоренности продлили.

В июле 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН договорились вывозить украинское зерно через черноморские порты на международный рынок.