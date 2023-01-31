Мир 31 января 2023, 20:43 ООН призвала все стороны конфликта на Украине прекратить огонь Замгенсека ООН Хак призвал все стороны конфликта на Украине прекратить огонь РИА «Новости»

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Все стороны вооруженного конфликта на Украине должны способствовать прекращению огня. С таким призывом выступил заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак. Цитату привел ТАСС.

Во время брифинга Хака попросили прокомментировать вопрос о поставках Украине западной военной техники.

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«У нас нет позиции по конкретным технологиям. Очевидно, наша обеспокоенность заключается в том, что противостояние продолжается. Мы хотим, чтобы оно прекратилось. Хотим, чтобы стороны делали все возможное для остановки боевых действий», — ответил заместитель генсека.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин отмечал, что ООН выполняет роль ширмы в ситуации на Украине. Международная организация, по его словам, прикрывает реальные замыслы киевского режима, который даже не собирается идти на диалог для достижения мира.

Президент Бразилии Инасиу Лула да Силва предложил создать новый международный формат для урегулирования конфликта на Украине. Он выступил за организацию аналога G20, в котором определенная группа стран сядет за стол переговоров с Украиной и Россией.