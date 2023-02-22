Мир 22 февраля 2023, 02:04 ООН призвала воздержаться от спекуляций вокруг расследований по «Северным потокам» Замгенсека ООН Дикарло: организация не может проверить обвинения по «Северным потокам» РИА «Новости»

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ООН не может подтвердить или проверить обвинения по диверсиям на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом на заседании Совбеза ООН заявила заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари Дикарло. Она призвала воздержаться от спекуляций.

Дикарло отметила, что организация находится «не в том положении», чтобы подтвердить или проверить заявления, которые касаются инцидентов на магистральных газопроводах России. Она добавила, что ООН ожидает результатов национальных расследований.

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«Учитывая щепетильность этого вопроса и связанные с ним спекуляции, мы призываем все стороны проявить сдержанность и воздержаться от спекуляций», — подчеркнула замгенсека ООН.

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Дания, Швеция и Германия расследованием пытаются выгородить «старшего американского брата» и замести следы. Небензя отметил, что Россию к расследованиям не допускают и игнорируют все запросы.