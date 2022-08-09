ООН призвала США и Россию закрыть вопросы с инспекциями по ДСНВ

В ООН обратились к России и США с призывом решить вопросы о проведении инспекций в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Документ назвали важнейшим элементом международного мира и безопасности.

Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил об этом ТАСС.

«Обеим сторонам следует решить все вопросы касательно доступа и разрешения инспекторам вернуться к их бесценной работе по проверке этого важного договора», — подчеркнул он.

Дюжаррик заметил, что ДСНВ остался единственным оставшимся соглашением между США и Россией о контроле в сфере ядерного оружия.

«ДСНВ является важнейшим элементом международного мира и безопасности, а также ядерного разоружения и режима нераспространения ядерного оружия», — обратил он внимание.

В МИД РФ отмечали, что Россия решила временно вывести из-под инспекционной деятельности по договору свои объекты и информировала об этом США. Мера, напомнили дипломаты, предусмотрена в протоколе к ДСНВ.