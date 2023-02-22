Мир 22 февраля 2023, 00:01 ООН призвала Россию и США продолжать взаимодействие на высоком уровне Представитель генсека ООН Дюжаррик: продолжение взаимодействия России и США крайне важно РИА «Новости»

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Продолжение взаимодействия между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки на высоком уровне «жизненно важно». Так прокомментировал новость о приостановке ДСНВ со стороны РФ официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, его процитировало РИА «Новости».

«Что мы знаем, так это то, что жизненно важно, чтобы взаимодействие на высоком уровне между двумя наиболее могущественными ядерными державами мира продолжалось», — заявил Дюжаррик.

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По поводу информации о готовности России провести ядерные испытания представитель генсека ответил, что не может спекулировать на тему того, что могут сделать государства. Дюжаррик призвал к исполнению всеми сторонами ДСНВ.

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При этом США пытаются «прощупать» защищенность некоторых объектов в России, попадающих под Договор о СНВ. Для этого они используют марионеточный киевский режим. Такие попытки «вопиюще провокационные и крайне рискованные», заявили в российском МИД. Дальнейшее ведение дел с Западом в обычном режиме невозможно, подчеркнули в ведомстве.