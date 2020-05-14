ООН призвала психологически поддержать людей во время пандемии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что правительства всех стран должны оказать психологическую помощь населению. Это связано с тем, что некоторые люди нервничают из-за пандемии коронавируса.

По его мнению, в группе риска находятся пожилые люди, медработники, подростки, молодежь, люди с нестабильной психикой и те, кто оказался в эпицентре кризиса или конфликта. Об этом сообщило РИА «Новости»,

«Я настоятельно призываю правительства, гражданское общество, органы здравоохранения и другие стороны срочно объединиться для рассмотрения аспекта психического здоровья этой пандемии», — подчеркнул генсек ООН.

Он отметил, что даже когда пандемию возьмут под контроль, горе, депрессия и беспокойство не отступят. Некоторые слои общества будут переживать тяжелые времена. Гутерреш добавил, что оказание психологической помощи является одной из государственных мер реагирования на эпидемию коронавируса. Эту программу нужно расширить и полностью профинансировать.

Вспышка нового типа коронавируса началась в конце 2019 года в Китае. Позже вирус распространился и в других странах. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировано более 4,1 миллиона заражений. Жертвами 2019-nСоV стали свыше 287 тысяч человек.

По состоянию на 13 мая в России выявили 242 271 случай заражения. Более 48 тысяч россиян побороли коронавирус, 2212 больных умерли.