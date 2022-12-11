Мир 11 декабря 2022, 12:52 ООН призвала превратить глобальный кризис в мире в сотрудничество Генсек ООН Гутерриш призвал все страны к многостороннему сотрудничеству вместо конфликтов РИА «Новости»

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Глобальный кризис, существующий сейчас в мире, необходимо превратить в многостороннее сотрудничество. К этому в обращении к участникам конференции «Диалог — гарантия мира» призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщил ТАСС.

Он обратил внимание, что в ситуации, когда мир раздирают конфликты и напряженность, принципы взаимодействия между странами находятся под огромным напряжением.

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«Нам необходимо превратить текущий момент кризиса в момент многосторонности», — сказано в обращении.

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В начале ноября генсек ООН призвал создать условия для мирного урегулирования конфликта на Украине. Он отметил важность создания условия для возобновления диалога и изыскания путей снижения эскалации.

Подводя итоги XXVII Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27), Гуттериш признался, что крайне разочарован. Речь идет о принятии популистских заявлений и отсутствии конкретных шагов.