ООН призвала прекратить военные действия в Идлибе

Генеральный секретарь Антониу Гутерреш пристально наблюдает за ситуацией в сирийском Идлибе. Там жертвами авиаудара стали 33 турецких военных.

«Генеральный секретарь вновь призывает к немедленному прекращению огня и выражает особую обеспокоенность в связи с рисками, которые появятся в отношении гражданских лиц в случае эскалации военных действий», — процитировал Генсека его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

Гутерреш добавил, что прекратить конфронтацию можно только путем переговоров.

Турецкие власти 28 февраля заявили, что их военные попали под обстрел в сирийском Идлибе. В ответ на это Турция решила считать армию САР вражеской целью и нанесла удар по позициям сирийской армии. Об этом сообщил RT.

В связи с обострившейся ситуацией в Турции заблокировали соцсети и YouTube. У генконсульства РФ в Стамбуле прошла антироссийская акция. Местные жители предполагают, что это российские военные атаковали турецкий конвой в Сирии.

Президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что в ближайшее время откроет границу с Европой для сирийских беженцев. В Турции находится около четырех миллионов бежавших из САР сирийцев.