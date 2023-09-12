Мир 12 сентября 2023, 17:38 ООН призвала прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине ООН выступила против использования кассетных боеприпасов на Украине РИА «Новости»

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Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал не использовать кассетные боеприпасы на Украине. Об этом сообщила замгенсека организации, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. Ее слова привел RT.

«Генсек ООН неоднократно призывал к немедленному прекращению применения кассетных боеприпасов», — напомнила Накамицу.

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Во время выступления на заседании Совбеза ООН она отметила, что эти вооружения «должны уйти в историю».

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что не так давно в США выступали против применения кассетных боеприпасов, которые теперь поставляют на Украину. По словам российского лидера, в данном вопросе беспокойство вызывает тот фактор, что у поставок для ВСУ нет ограничений.

Обозреватель Саадаин Гардези в статье для National Interest предупредил, что кассетные боеприпасы, поставленные США, принесут украинской армии больше вреда, чем пользы.