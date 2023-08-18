Мир 18 августа 2023, 20:56 ООН призвала прекратить атаки на инфраструктуру Москвы Дюжаррик: ООН выступила против ударов дронов по гражданской инфраструктуре РИА «Новости»

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ООН не хочет видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру, заявил на брифинге представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, комментируя атаку украинского БПЛА на Москву. Его слова привел ТАСС.

«Мы не хотим видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру. Мы хотим видеть окончание этого конфликта», — сказал Дюжаррик.

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Утром 18 августа российские военные сбили беспилотник, которым Украина пыталась атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Обломки дрона обнаружили на Краснопресненской набережной.

От воздействия системы ПВО летательный аппарат рухнул на территории «Экспоцентра». Дрон повредил облицовку и металлические конструкции, обошлось без возгорания и пострадавших.

Другой беспилотник сбили в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, сейчас на месте ЧП работают оперативные службы.