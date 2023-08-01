Важное 01 августа 2023, 19:46 ООН призвала прекратить атаки беспилотников на Москву Зампред генсека ООН Хак: атаки беспилотников на Москву необходимо прекратить РИА «Новости»

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Атаки беспилотников на гражданские объекты Москвы необходимо прекратить. Об этом заявил заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак. Его слова привел ТАСС.

«У нас нет информации из первых рук, но мы против любых атак на гражданские объекты, где бы они ни происходили. Если это гражданские здания в Москве, то мы выступаем против и хотим, чтобы они прекратились», — сказал Хак.

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Российские ПВО сбили несколько украинских дронов в ночь на 1 августа. Один из беспилотников врезался в фасад Москва-Сити, еще два ликвидировали над Одинцовским и Наро-Фоминским районами Московской области.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что после падения дрона повреждение получил фасад одного из зданий на 21-м этаже. По данным московских властей, никто не пострадал.

Украина фактически указала на свою причастность к очередной атаке беспилотников на столицу России. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что в будущем количество дронов может увеличиваться.