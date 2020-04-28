ООН призвала не ждать возврата к прежней жизни после пандемии

«Старой нормальности» после победы над коронавирусом не будет. Всем странам придется создавать новую экономику и увеличивать число рабочих мест.

«Возвращения к „старой нормальности“ не будет, правительства должны действовать, чтобы создавать новую экономику и больше рабочих мест», — говорится в тексте доклада ООН по социально-экономическому ответу на пандемию коронавируса.

По прогнозу ООН, в ближайшие месяцы из-за распространения коронавируса работу потеряют почти 200 миллионов человек, а бедность может достигнуть рекордных показателей. Новый вирус нанесет сокрушительный удар по малому и среднему бизнесу, сельскому хозяйству, самозанятым гражданам и трудовым мигрантам.

Ранее президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов заявил, что после пандемии жизнь в России изменится. Люди будут соблюдать социальное дистанцирование, как это происходит сейчас в Ухане после того, как угроза отступила.

По последним данным, коронавирусом уже заразились более трех миллионов человек во всем мире. В России медики выявили 87 147 инфицированных. Из них 794 человека умерли от COVID-19.