Мир 06 декабря 2023, 19:36 ООН призвала не допустить катастрофы на украинских АЭС Помощник генсека ООН Енча: все АЭС Украины попали в зону риска РИА «Новости»

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Все четыре АЭС Украины подвергаются риску. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил помощник генсека организации Мирослав Енча, сообщило РИА «Новости».

«МАГАТЭ сообщило, что на Запорожской атомной электростанции, крупнейшей АЭС в Европе, произошло полное отключение электроэнергии», — указал Енча.

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По словам помощника Гутерриша, с начала конфликта это случилось в восьмой раз. Также он отметил, что 29 ноября команда МАГАТЭ на Хмельницкой атомной электростанции слышала несколько взрывов вблизи станции на западе Украины. Станция не получила повреждений.

«Все ядерные объекты должны работать в безопасных условиях. Их нужно защитить чтобы избежать потенциально катастрофических последствий», — добавил Енча.

На Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. По данным Минобороны, российские военнослужащие обеспечили безопасность процесса совместно с подразделениями Росгвардии.