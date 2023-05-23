Мир 23 мая 2023, 20:40 ООН призвала не допустить эскалации из-за событий в Белгородской области Дюжаррик: ООН призывает не допустить эскалации конфликта из-за атаки ДРГ на Белгородчину РИА «Новости»

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Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что во всемирной организации призывают не допустить распространения боевых действий в связи с событиями в Белгородской области. Об этом он сообщил ТАСС.

Дюжаррик отметил, что в ООН с обеспокоенностью следят за сообщениями об инциденте в приграничном с Украиной регионе. Организация уже ознакомилась с заявлениями российской и украинской сторон.

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«Со стороны ООН мы не можем подтвердить сообщения или любую информацию, касающуюся, предположительно, вовлеченных сторон, о причастности которых говорится в СМИ», — представитель Антониу Гутерриша.

При этом, добавил он, ООН призывает все стороны обеспечить отсутствие эскалаций или «распространения боевых действий». Также организация призвала воздержаться от шагов и риторики, которые повлекли бы за собой дальнейший рост напряженности.

За два дня до нападения диверсантов ВСУ на Белгородскую область спутник частной американской компании Maxar снимал село Козинка в Грайворонском округе. Данные опубликовали на сайте компании, фотографии карты района датированы 20 мая. Также съемки Козинки вели 2 и 17 мая, в марте и феврале.