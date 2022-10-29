ООН призвала к устранению препятствий для экспорта удобрений из России | 360°

Мир 29 октября 2022, 01:26 ООН призвала к устранению препятствий для экспорта удобрений из России ООН: препятствия для экспорта зерна удобрений из России надо снять РИА "Новости"

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Организация Объединенных Наций (ООН) попросила все стороны приложить все усилия, чтобы остающиеся препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений были сняты, сообщило РИА «Новости».

Как отмечено в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, организация готова продолжать работу для достижения этой цели.

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«Мы призываем все стороны приложить все усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы и максимально полной реализации обоих соглашений, включая скорейшее устранение любых остающихся препятствий для экспорта российского зерна и удобрений», — сказал Дюжаррик.

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По словам представителя генсека, трудности были недооценены, но их можно преодолеть. Правительства, судоходные компании, торговцы зерном и удобрениями во всем мире сейчас пребывают в ожидании «определенности будущего», резюмировал он.

Ранее заместитель генерального секретаря организации Мартин Гриффитс заявил о заинтересованности в продлении зерновой сделки между ООН, Россией, Турцией и Украиной по вывозу зерна из портов Одессы на мировые рынки.